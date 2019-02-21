Kızıltepe’de Arapça yazılı tabelalar kaldırılıyor Mardin Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Mardin Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Mardin’de Suriyelilerin yoğun olduğu Kızıltepe ilçesinde Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipler tarafından söküldü. Ekipler ilçe genelinde çalışmalarına başlarken uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi.

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