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Kızıltepe’de 43 yaşındaki anne, hurdacılık yaparak çocuklarına bakıyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Caziye Esen, çocuklarına bakabilmek için çöplerden topladığı hurda eşyaları satıyor.

19 Şubat 2019 Salı 10:57
Kızıltepe’de 43 yaşındaki anne, hurdacılık yaparak çocuklarına bakıyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Caziye Esen, çocuklarına bakabilmek için çöplerden topladığı hurda eşyaları satıyor. Tek gözlü evde çocukları ile birlikte yaşam mücadelesi veren anne, yetkililerden yardım bekliyor.


Kızıltepe ilçesinde bulunan Koçhisar Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Esen’in hayat hikayesi yürekleri burkuyor. 10 yıl önce imam nikahlı eşi tarafından terk edilen Esen, oğulları Serhat, Şiyar ve Azat’a bakabilmek için çöplerden hurda toplamaya başladı. Topladıkları hurdalardan kazandığı para ile oturdukları tek gözlü odanın kirasını ödeyen cefakar anne, soğuk havlarda çok üşüdüklerini belirterek yetkililerin kendilerine yardım etmelerini istedi.



“Çocuklarım bugüne kadar güzel bir yemek yiyemedi”


Geçimlerini çok zor sağlamaya çalıştıklarını belirten Esen, “Durumumuz çok kötü günlük kazandığımızla geçiniyoruz. Çok fakiriz, çocuklarıma milletin zekatı ve fitreleri ile bakabiliyorum. Çocuklarım büyük bir eziyetle bugünlere geldi. Çöpe gidiyorum, hurdalarla geçimimi sağlıyorum. Serhat, Şiyar ve Azat isminde 3 çocuğum var. Çocukların babası 10 yıldır bizi terk etti. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. O bizi görmüyor biz de onu görmüyoruz. Vakıftan aldığımız yardım bize yetmiyor. Çocuklarıma bugüne kadar güzel bir yemek yapamadım” dedi.


Esen’in 18 yaşındaki oğlu Serhat Taşkın da, annesinin sabahtan akşama kadar çöp kutularını gezdiğini belirterek, “Annemize baktığımız zaman çok kötü oluyoruz. Hiçbir şeyimiz yok, yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz” diye konuştu.


Maddi sıkıntılar nedeni ile lise eğitimini yarıda bırakan Şiyar Taşkın ise, “Ben okul okumak istiyorum. Okulumu bitirdikten sonra iş sahibi olup ailemin sorunlarını çözmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:57
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