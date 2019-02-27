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Kızıltaş: “28 Şubat Türkiye’ye yapılmış ekonomik bir operasyondur”

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Uşak Üniversitesinin düzenlediği “28 Şubat Süreci” adlı konferansta konuştu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:56
Kızıltaş: “28 Şubat Türkiye’ye yapılmış ekonomik bir operasyondur”

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Uşak Üniversitesinin düzenlediği “28 Şubat Süreci” adlı konferansta konuştu. Kızıltaş 28 Şubat’taki postmodern darbenin ’cambaza bak’ olduğunu, aslında Türkiye’ye ekonomik operasyon yapıldığını söyledi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 28Şubat’ı öğrenmenin öğrencilerinin doğal hakkı olduğunu, böylelikle yakın geçmişi değerlendirerek geleceği daha iyi şekillendirebileceklerini söyledi. Konferansta 28 Şubat sürecini kronolojik olarak değerlendiren ve anlatan Ekrem Kızıltaş her şeyin koalisyon hükümetleriyle başladığını vurguladı. 54. Refahyol hükümetinin kurulmasının ardından yaşananları irdeleyen Kızıltaş, 90’lı yılları kayıp yıllar olarak nitelendirdi. Refah Partisi Lideri ve dönemin iktidar ortağı olan Necmettin Erbakan’ın uyguladığı ekonomik politika nedeniyle devletten rant sağlayan kesimlerin musluğunun kesildiğini iddia eden Kızıltaş, bu durumun darbenin asıl nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.



“Medya mensuplarının gönlünü edemeyenler koltuklarını koruyamadılar”


“O dönem öyle bir dönemdi ki bakanlardan hatta Başbakanlardan medya mensuplarını memnun edemeyenlerin koltuklarını koruyamadıkları bir dönemdi” diyen Kızıltaş konuya Adnan Kahveci’yi örnek gösterdi. Kahveci’nin göreve geldiğinde gazetelerin dosyalarını incelediğini, yaptığı incelemede hiçbirisinin aldıkları kredileri geri ödemediklerini, SSK ödemelerini yapmadıklarını, bir sürü teşvik aldıklarını gördüğünü ve ardından bu gazeteleri zorlamaya karar verdiğini söyleyen Kızıltaş, “Büyük ihtimalle bu adam kafayı yedi diye düşünmüş olmalılar ki ilk önce aldırmadılar ama Bakan ısrar edince dönemin iki büyük gazetesi manşetinden alt nalı gibi harflerle ‘Bakanın gizli aşkı’ yazdı. Kahveci çıktı basın toplantısı yaptı ‘dertlerini biliyorum geri adım atmayacağım, ben milletin hakkını savunuyorum’ diye. Üç gün sonra aynı gazeteler ‘Bakanın karısının gizli aşkı’ diye Bakanın hanımına çamur attılar ve kısa bir süre sonra Adnan Kahveci istifa etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra da görünürde kaza ama arka planında ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde hayatını kaybetti” dedi.



“İmam hatip liselerinin önünü kesmek için her şeyi yaptılar”


İmam hatip liselerinin önünün kesilmesi için her şeyin yapıldığını ve bunun bir ölçüde başarıya ulaştığını belirten Kızıltaş, ancak imam hatiplerin yanı sıra meslek liselerinin de bitirildiğini söyledi. Doksanlarda da bugünkü gibi kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Kızıltaş, “Meslek ve teknik liseleri koruyabilirlerdi fakat bunu yapmak yerine bütün meslek liselerini hedef aldılar bir katsayı uygulamasıyla meslek liselerine yönelimi adeta sıfırladılar” ifadelerini kullandı.


Darbenin Türkiye’ye maliyetinin 191 ile 350 milyar lira arasında olduğunu vurgulayan Kızıltaş, “Bu o yılların Türkiye’si düşünüldüğünde bu bir Türkiye demekti. Yani eğer 28 Şubat’ta bir şeyler bizden çalınmamış olsaydı belki bir misli daha refah dolu bir Türkiye ile karşılaşma şansımız vardı. Ama birileri ideolojik bir maske takarak bu ülkenin bu milletin zenginliklerini hortumladılar. Bu milletin insanına hakikaten unutulması zor günlen yaşattılar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:56
  1. doğa

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