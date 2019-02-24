Kızılsaray Mahallesi’ne oda tiyatrosu ve Komşu Evi

Muratpaşa Belediyesi, Kızılsaray Mahallesi’nde eski bir Antalya evini, oda tiyatrosu ve komşu evi olarak yeniden düzenliyor. İnşaat çalışmaları sona erdiğinde Muratpaşa, 40 kişilik oda tiyatrosu, kitap kafe ve parti evinin bulunacağı Komşu Evi’nin sahibi olacak.

Muratpaşa Belediyesi, oda tiyatrosu ve Komşu Evi olarak projelendirilen Kızılsaray Mahallesi’nin ‘Çifte Kuyular’ olarak anılan bölgesinde yer alan eski bir Antalya evinde inşaat çalışmalarına devam ediyor.Mülkiyeti Muratpaşa Belediyesi’ne ait binada dış cephe ve içinde ise sıva çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında bina, geleneksel Türk mimarisini yansıtması amacıyla kahverengi detayların yer aldığı kırık beyaz rengine boyanacak. Örneklerine Kaleiçi’nde rastlanan ahşap kapılarını kullanılacağı binada iç mekan ‘loft’ şeklinde tasarlandı. Havalandırmaların, aydınlatmaların kapatılmayarak tavanda görsel öğe olarak kullanılacağı binanın duvarlarında ise ateş tuğla kaplaması tercih edilecek. Zeminde karo çini çalışması yapılacak yenileme çalışmaları kapsamında, zemin kat 40 kişi kapasiteli tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve söyleşilerin yapılabileceği mekan olarak düzenlenecek. 140 metrekarelik 1’nci kat başta çocuklarını doğum günleri olmak üzere çeşitli kutlamalarını yapılabileceği parti evi ve kitap kafe yer almakta.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin hali hazırda Sinan Mahallesi’nde bulunan Kozaklı Komşu Evi ve Kırcami Mahallesi’nde Kırcami Komşu Evi’nin bulunduğunu söyledi. Buna bir yenisinin Kızılsaray Mahallesi’nde Cuma pazarının da kurulduğu ekleneceğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Kozaklı Komşu Evi’ni açıldığı 2015’ten 2018’in sonuna kadar geçen sürede 70 bine yakın komşumuz tarafından kız isteme, söz, nişan, doğum günü gibi özel günlerinde kullanıldı. Kırcami Komşu Evi ise 2017’de açılmasının ardından yaklaşık 8 bin 500 komşumuzca kullanıldı. Komşu Evlerimiz mahalle sakinlerinin biraraya geldiği, sohbet edip dertleştiği yerler oldu. Şimdi içeriği daha da zenginleştirerek bir yenisini Kızılsaray Mahallemizde mümkün olan en kısa sürede komşularımızın kullanımına açacağız.”