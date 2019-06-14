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Kızılören’de şampiyonlar yetişiyor

Kayseri’nin İncesu İlçesine bağlı Kızılören Mahallesi Osman Kulaç İlkokulunda Geleceğin Şampiyon Badminton Sporcuları yetişiyor.

14 Haziran 2019 Cuma 17:29
Kızılören’de şampiyonlar yetişiyor

Kayseri’nin İncesu İlçesine bağlı Kızılören Mahallesi Osman Kulaç İlkokulunda Geleceğin Şampiyon Badminton Sporcuları yetişiyor.


Haftanın 5 günü tüm imkansızlıklara rağmen Okul Bahçesinde ve Okul Koridorlarında antrenmanlarını sürdüren Badminton takımı meyvelerini vermeye başladı. Osman Kulaç İlkokulu Minikler Badminton takımı 26 Nisan 2019 tarihinde Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen Kayseri Badminton İl Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarı sergiledi.


Kayseri İl Birinciliği müsabakalarında rakiplerine şans tanımayarak İl Birincisi takım başarısıyla göz doldurdu.


Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; şampiyon takımı makamında ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.


Ziyaret İl Müdürü Murat Eskici’nin şampiyon sporculara çeşitli hediyeler ile ödüllendirmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:29
  1. fotoğraf
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