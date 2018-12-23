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Kızılırmak'ta 103 kilogramlık yayın balığı yakalandı

23 Aralık 2018 Pazar 19:12
Kızılırmak'ta 103 kilogramlık yayın balığı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, 103 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Altınkaya Barajı'nda balıkçıların ağına, 2 metre 30 santimetre uzuluğunda, 103 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Atakum ilçesinde bir balıkçı tarafından satılmak üzere tezgahın yanına asılan dev balığa vatandaşlar tarafından ilgi gösterildi.

Balıkçı Emir Alp Cenikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balık 2 metre 30 santimetre ve 103 kilo ağırlığında. Çok sık görülmeyen büyüklükte bir balık. Vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Vatandaşın ilgisinden dolayı bugün tezgahımızda sergileyeceğiz. Yarın kesip kilosunu 35 liradan satışa sunacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:12
  1. Balık
  2. Kızılırmak
  3. Yayın Balığı

YORUM YAZ

  • MuratMurat37 dk önce
    Yazıklar olsun. Bu adamı görünce başka bir şey diyemiyorum.

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