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Kızılırmak’ı kirleten şirkete 72 bin 197 lira ceza

Kırıkkale’de bir akaryakıt depolama ve dolum tesisine, kirli atıklarını Kızılırmak’a akıtarak balıkların ölmesine ve suyun kirlenmesine yol açtığı gerekçesiyle 72 bin 197 lira ceza kesildi.

19 Şubat 2019 Salı 17:20
Kızılırmak’ı kirleten şirkete 72 bin 197 lira ceza

Kırıkkale’de bir akaryakıt depolama ve dolum tesisine, kirli atıklarını Kızılırmak’a akıtarak balıkların ölmesine ve suyun kirlenmesine yol açtığı gerekçesiyle 72 bin 197 lira ceza kesildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Referans Laboratuvarına gönderilen su numunelerinin analiz raporunun değerlendirilmesi sonucunda kirliliğe sebebiyet vermesinden dolayı akaryakıt depolama ve dolum tesisine 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 72 bin 197 lira ceza yazıldı.


Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “15 Ocak 2019 tarihinde sabah 09.30 civarında Kızılırmak Nehri’nde kirlilik olduğu ile ilgili yapılan ihbar üzerine İl Müdürlüğümüzce mahallinde incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede ırmak yüzeyinde kirlilik gözlemlenmiş, kirliliğin bölgede bulunan akaryakıt depolama ve dolum tesisinin hizasındaki bir noktadan Kızılırmak Nehri’ne deşarjından olduğu tespit edilmiştir. Deşarj noktasından, Kızılırmak Nehri yüzeyinden ve tesisten deşarj edilen yağmur suyunun rögarından su numuneleri alınmıştır. Alınan su numuneleri Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarına analizleri yapılmak üzere gönderilmiştir. İl Müdürlüğümüzce; kirliliğin yayılmasının önlenmesi amacıyla olay anında firmaya tedbirler aldırılmış akabinde müdahale ve temizlik çalışmalarının yürütülmesi için bakanlığımızca yetki belgesi ile yetkilendirilmiş firma tarafından temizlik çalışmaları başlatılarak sonuçlandırılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:20
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