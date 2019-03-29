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Kızılırmak projesinde önemli gelişme

Sivas Belediyesi tarafından projelendirilen 25 milyon euro bedelli, yüzde 85’i AB hibesi ile gerçekleştirilecek olan Kızılırmak Projesi’nde sağ ve sol sahil şeridi kolektör yapım işi müşavirlik ihalesi gerçekleştirildi.

29 Mart 2019 Cuma 16:02
Kızılırmak projesinde önemli gelişme

Sivas Belediyesi tarafından projelendirilen 25 milyon euro bedelli, yüzde 85’i AB hibesi ile gerçekleştirilecek olan Kızılırmak Projesi’nde sağ ve sol sahil şeridi kolektör yapım işi müşavirlik ihalesi gerçekleştirildi.


Sivas Belediyesinin, AB hibeli Kızılırmak Projesi’nin aşamalarından birisi olan kanalizasyon ana kolektör hatlarıyla ilgili müşavirlik ihalesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 26 Nisan’da ise AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde projenin yapım ihalesi gerçekleştirilecek.


Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, projeyle Kızılırmak’ın sağ ve sol ana kolektör hatlarının yapımına başlanacağını belirterek, bu hatların yapılması ile birlikte Sivas’ın 100 yıllık alt yapı sorunun giderilmiş olacağını söyledi.


Kızılırmak Projesi ile ilgili önemli bir adım atıklarını belirten Aydın, "Sivas’ımızı çok önemli olan Kızılırmak Projesi ile alakalı önemli bir adımı daha atmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılırmak Sivas’ın içinden geçen önemli bir potansiyel. Bu potansiyeli şehrimizin kültürüne, potansiyeline kazandırmak adına bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 8 Milyon metre kare şehrimize bir yeşil doku kazandıracağız. Avrupa Birliğine bir proje sunmuştuk, bu kapsamda Avrupa Birliği İPA 2 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Avrupa desteği doğrultusunda bu projemiz kabul edildi. Bu projenin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılımına ivme kazandırmak ve Avrupa Birliğine uygunluk çerçevesinde çevrenin korunmasında iyi bir seviyeye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği destekleri ile ilimi Kızılırmak sağ ve sol sahil şeridi boyunca 30 kilometrelik atık su borusu döşenerek, atık su arıtma tesisimize bağlanacaktır. Böylelikle ilimizin 100 yıllık alt yapı sorunu bu proje ile giderilmiş olacaktır. Bu gün ki geldiği nokta ise Sivas Kızılırmak sağ ve sol sahil şeridi kolektör yapım işi müşavirlik ihalesi 25 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. 26 Nisan 2019 tarihinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde projemizin ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda proje bütçesinin yüzde 85’i Avrupa Birliği hibe programından karşılanacak. Yüzde 15’i ise Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. İnşallah alt yapı tamamlandıktan sonra sizlerin merak ettiği görsel çalışmalar başlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:02
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