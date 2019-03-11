Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerden bir ayda ikinci toplantı

KAHİRE (AA) - Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin üst düzey yetkilileri bir ay içinde ikinci kez Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı olan 7 ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantının bugün başkent Kahire'de başladığı ve görüşmelerin yarın da devam edeceği ifade edildi.

Toplantıda Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan Arap ve Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili konularda yardımlaşmaları ve koordinasyon çabalarının masaya yatırılacağı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ayrıca katılımcı ülkelerin temsilcileriyle çekilen aile fotoğrafını resmi Facebook sayfasında paylaştı.

Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Yemen, Suudi Arabistan, Cibuti, Sudan ve Somali'nin katıldığı bildirilen toplantıda Eritre'nin temsil edilmemesi dikkati çekti.

Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkeler toplantısı ilk olarak Aralık 2017'de Kahire'de düzenlenmiş ve toplantıya üst düzey yetkililer katılmıştı. Aralık 2018'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ikinci toplantıda "Kızıldeniz Ülkeleri Bloku" kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Söz konusu ülkelerin yetkilileri son toplantıyı ise 13 Şubat'ta yine Kahire'de gerçekleştirmişti.