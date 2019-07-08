Kızıldeniz’de turistleri taşıyan tekne batmaktan sonda kurtarıldı
KAHİRE (İHA) – Kızıldeniz’de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:28
KAHİRE (İHA) – Kızıldeniz’de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı.
Kızıldeniz’de 8’i turist 3’ü mürettebat olmak üzere 11 kişiyi taşıyan tekne, batma tehlikesiyle karşılaştı. Acil durum çağrısının ardından Mısır Deniz Kuvvetleri turistleri kurtardı. Kurtarılan 11 kişiye gerekli sağlık müdahalelerinde bulunuldu. Teknenin motorunun gezi sırasında bozulduğu öğrenildi.
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