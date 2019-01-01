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Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı

01 Ocak 2019 Salı 14:13
Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı

KAHİRE (AA) - Mısır ordusu, Kızıldeniz'deki Suudi Arabistan karasularında ortak "Kırmızı Dalga 1" tatbikatına başladığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Cibuti, Sudan ve Yemen'in katılımıyla "Kırmızı Dalga 1" ortak deniz tatbikatının başladığı belirtildi.

Tatbikatın, katılan güçlerin savaş etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için komuta kademesinin becerilerinin geliştirilmesi, ortak deniz savaşının planlanması ve yönetiminin geliştirilmesini kapsadığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan devletlerin deniz güvenliğini güçlendirmek, karasularını korumak, askeri işbirliğini arttırmak ve tecrübe paylaşımının hedeflendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Batı Filosu Komutanı Sakar el-Harbi'ye dayandırdığı habere göre, tatbikatın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.


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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:13
  1. Kızıldeniz
  2. Mısır
  3. tatbikat

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