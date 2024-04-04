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Teknoloji Kızıldeniz’de bozulan firkateyn Genelkurmay Başkanı’nı yaktı! Beklenmedik sonuç: ’Yok artık’ dedirten hata
Teknoloji

Kızıldeniz’de bozulan firkateyn Genelkurmay Başkanı’nı yaktı! Beklenmedik sonuç: ’Yok artık’ dedirten hata

Yeniakit Publisher
2024-04-04 16:48:00 - 2024-04-04 16:49:54
Kızıldeniz’de bozulan firkateyn Genelkurmay Başkanı’nı yaktı! Beklenmedik sonuç: ’Yok artık’ dedirten hata

Danimarka’nın Kızıldeniz’de görevlendirdiği HDMS Iver Huitfeldt Firkateyni ile ilgili beklenmedi gelişme yaşandı! Kızıldeniz’deki görevi sırasında arızalandı ve savunmasız duruma düştü. Teknik hata rapor etmediği gerekçesiyle o kişi görevinden alındı.

Danimarka’nın Kızıldeniz’de görevlendirdiği HDMS Iver Huitfeldt Firkateyni, Kızıldeniz’deki görevi sırasında arızalandı ve savunmasız duruma düştü.

Edinilen bilgiye göre; Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz’e konuşlandırılan Danimarka Donanması’na ait HDMS Iver Huitfeldt Firkateyni, arızalandı. Yarım saat boyunca ESSM hava savunma füzelerini kullanamayan firkateynin, çift 76 mm’lik ana batarya toplarından ateşlediği mühimmatın yarısı kadarı da çok erken ve gemiye yakın patladı.

Bu sorunlara rağmen firkateyn, gelen insansız hava araçlarından dördünü düşürmeyi başardı, geri kalanı ise diğer savaş gemileri imha edilen. Hava savunma sisteminin, 30 dakika süren yeniden başlatma işleminin ardından ESSM tekrar devreye girdi ve toplamda yaklaşık bir saat süren muharebe sırasında dört insansız hava aracını düşürmek için üç füzenin yanı sıra 50 ila 100 adet 76mm mühimmat kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı Görevden Alındı

Olayın ardından Danimarka Genelkurmay Başkanı Flemming Lentfer, firkateyn ile ilgili teknik sorunları rapor etmediği gerekçesiyle görevinden alındı.

Danimarka basının bilgi veren kaynaklar; radar ve savaş yönetim sistemiyle ilgili daha önce bilinen sorunların, beklenenden daha önemli olduğununun anlaşıldığını bildirdi. Geminin, Thales APAR radarını kullandığı biliniyor. Bu radar, Şubat ayında hava savunma füzeleriyle ilgili sorunlar yaşayan Alman Sachsen sınıfı Hessen fırkateyninin de ana sensörüydü.
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savunmasanayist'in haberine göre: Danimarka’da çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapan Thales, Danimarka makamları tarafından yapılan ön incelemenin “APAR radarıyla ilgili bir soruna işaret etmediğini” belirtti. Bir diğer dikkat çekici rapor ise firkateynin Kızıldeniz’e gönderilmeden önce 76 mm’lik iki top da dâhil olmak üzere yedek parça ve teçhizatın, diğer Danimarka savaş gemilerinden ödünç alındığı yönünde.

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