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Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyısındaki 7 ülkeden "bölgesel birlik" kararı

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:12
Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyısındaki 7 ülkeden "bölgesel birlik" kararı

RİYAD (AA) - Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan 7 ülke, "bölgesel birlik" kurmaya karar verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu karar bugün başkent Riyad'da düzenlenen "Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda alındı.

Açıklamada, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Cibuti, Somali, Sudan ve Yemen'den oluşan katılımcı ülkelerin bölgesel bir birlik kurulması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, birliğin hedefinin, uluslararası ticareti ve Kızıldeniz'deki uluslararası deniz trafiğini korumak olduğunu belirtti.

Bölgesel birlik önerisini Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, toplantının açılış konuşmasında dile getirmişti.

Cubeyr, "Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nda kurulacak birlik neticesinde ekonomik ve çevresel güvenlik alanlarında iş birliği yapılabilir ve herhangi bir dış gücün stratejik bölgede olumsuz bir rol oynamasını engelleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Riyad'da düzenlenen toplantıya Cubeyr'in yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Avad, Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdullah el-Hadrami ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd Muflih el-Luzi katılmıştı.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı olan Arap ve Afrika ülkelerinin ilk toplantısı 11-12 Aralık 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılmıştı. Geçen seneki toplantıya Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Cibuti, Yemen, Sudan ve Eritre katılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:12
  1. Kızıldeniz
  2. Suudi Arabistan

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