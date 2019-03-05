Kızıldaş’tan hizmet vurgusu

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, İsaköy, Tarlacık, Yukarı Sülmenli ve Aşağı Sülmenli mahallelerini ziyaret etti. Kızıldaş “Arguvan’a hizmet etmek için varız” dedi.

Kızıldaş’ın bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı büyük bir memnuniyet içinde olduklarını belirten mahalle sakinleri, bundan sonra da çok daha iyi hizmetler alabilmek adına desteklerinin Başkan Kızıldaş’tan yana olduğunu belirtti.

İsaköy kültür evinde toplanan mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Kızıldaş, “İsaköy’ün bizdeki yeri her zaman çok ayrı olmuştur. Aydın, çağdaş, kendisini bilen, güzel insanların olduğu bir mahallemiz. Biz göreve geleli bir dönem oldu. Bu dönemin iki yıla yakın bir kısmı yaşanan heyelanın yaralarını sarmakla geçti. Geri kalan sürede de yeni projelerle Arguvan’a hizmet etmeye çalıştık. Amacımız sizlerle birlikte Arguvan’a güzel şeyler yapmak, Arguvan’ı geliştirmek. Sadece Arguvan merkez değil tüm mahallelerimizi güzelleştirip, yaşam kalitenizi arttırmak istiyoruz. En önemli problemimiz sağlık alanında onu da gidermek adına, kapsamlı bir hastaneyi ilçeye kazandırmak için gereken adımları attık. Hastalarımızın ilçeden Malatya’ya gitmesinin önüne geçilecek. Hepimizin derdi Arguvan’da birlik ve beraberlik yakalamak, bu birlik ve beraberliği sürdürerek pekiştirmek” ifadelerini kullandı.

Arguvanımızın düşüncesi, yolu, yönü her zaman belli olmuştur diyen Başkan Kızıldaş, “Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği bir partidir. Atatürk bu partiyi ülkenin aydın, çağdaş insanlarına emanet etti. Emanetinize bugüne kadar sahip çıktınız. Şundan çok eminim ki bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceksiniz. Yüreğine,ayağınıza sağlık. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizin daim olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kızıldaş daha sonra, İsaköy, Tarlacık, Yukarı Sülmenli ve Aşağı Sülmenli Mahallelerini ziyaret etti.Mahalle sakinlerinin coşkusu ve samimiyetiyle karşılaşan Başkan Kızıldaş, Arguvan’ın birlik içinde, varlık içinde olması için çalışacaklarını, çok daha güzel bir Arguvan’ı el birliğiyle inşa edeceklerini belirtti.

Kızıldaş ziyaretlerde, yaşlısından gencine tüm kesimlerle bir araya gelirken, yaşlı teyzelerin ellerini öperek, hayır dualarını istedi.