0553 313 94 23

Kızıldaş’tan eşit hizmet vurgusu

Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerimizi sadece oy veren hemşehrilerimize değil tüm Arguvan halkına eşit şekilde sunduk.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:39
Kızıldaş’tan eşit hizmet vurgusu

Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerimizi sadece oy veren hemşehrilerimize değil tüm Arguvan halkına eşit şekilde sunduk.Arguvan merkez ve kırsaldaki tüm mahallelere yüksek kalitede çalışmalar yaptık” dedi.


Mehmet Kızıldaş, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.


Başkan Kızıldaş, Arguvan’a bağlı Bozan ve Çavuş mahallelerini ziyaret etti. Yeniden aday gösterilmesi ilçe sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, yapılan ziyaretler sırasında Arguvanlılar desteklerinin Başkan Kızıldaş’tan yana olduğunu belirtti.


Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, “ Göreve geldiğimiz günden bu yana, ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerimizi sadece oy veren hemşehrilerimize değil tüm Arguvan halkına eşit şekilde sunduk.Arguvan merkez ve kırsaldaki tüm mahallelere yüksek kalitede çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.


Yürütülen seçim çalışmaları sırasında çizgimizden taviz vermeyeceğiz diyen Başkan Kızıldaş, “Bizler içinde bulunduğumuz demokratik yarışta her zaman adil ve centilmence adımlar attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir olumsuz tutum ve davranışın içinde olmayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle herkese eşit mesafede durduk, hizmetlerimizi hiçbir görüş, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.


Göreve başladığı dönemde Arguvan Belediyesi’nin sadece 6 aracı olduğunu belirten Başkan Mehmet Kızıldaş, “Adı, kendinden daha büyük olan ilçemizin doğru düzgün bir araç varlığı bile yoktu. Birçok belediyenin araç gereç sayısı bizim belediyemizden daha fazlaydı. 2014 yılında cenazelerimiz traktör römorku ile taşınıyordu. Bu hepimizin ayıbıydı. Bugün ise garajlara sığmayan araçlarımız var. Bugün artık insanca yaşam koşulları oluşturan ve modern düzeyde hizmet veren bir belediye teşkilatı kurduk. Artık biz birçok belediyeye iş makinası gönderiyoruz. Bunlar kendiliğinden olmadı, durarak, oturarak olmadı; hep birlikte çalışarak oldu” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den mesaj: Es Selamün Aleyküm!
    1. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    2. Maaşlarını alamayan Somalili askerler..
    3. Bayraktar İHA Ukrayna'da başarıyla..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş)..
    5. Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bu oyunu..
    7. "Fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    10. "Gençlerin donanımlı olması..
    11. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
    13. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    14. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine..
    16. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    17. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    18. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    19. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    20. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    22. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    23. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    24. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    25. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    26. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    27. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    28. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    29. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    30. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin