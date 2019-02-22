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Kızıldaş’dan Yamaç ve Narmikan Mahallelerine ziyaret

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

22 Şubat 2019 Cuma 18:43
Kızıldaş’dan Yamaç ve Narmikan Mahallelerine ziyaret

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kızıldaş, Yamaç ve Narmikan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Ziyaret edilen mahallelerde oldukça samimi karşılanan Kızıldaş, yaptığı konuşmasında “Değerli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Talepleri dinliyoruz, eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Arguvan Belediyesinin her daim vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu, belediyenin sahibinin sizler olduğunu, ne zaman bir ihtiyaçları olsa kapıların sonuna kadar kendilerine açık olduğunu hatırlatıyoruz” dedi. Kızıldaş, “Bugüne kadar sizden aldığımız güçle, verdiğiniz destekle sizlere hizmetler sunduk. Bundan sonrada sizlerin vereceği destek ve güçle çok daha fazla çalışacak yaşanılabilir bir Arguvan’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Elimizden geleni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Zaman zaman çıkıp Arguvan Belediyesinin parası varmış diyenler oluyor. Ne kadar güzel ki borcumuz yok. TÜİK açıklama yapıyor Malatya’nın en borçsuz belediyesinin Arguvan olduğunu söylüyor. Hizmet getiriyoruz, yatırım yapıyoruz ama borçlanmıyoruz. Bunun nedeni belediyemize gelen parayı çarçur etmiyoruz, doğru harcıyoruz. O parada tüyü bitmemiş yetimin, tüm Arguvanlıların hakkı var.Harcamalarımızı haksız yaparsak, yanlış yollarda harcarsak yöneticiler olarak hesabını vermek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Biz paramızı doğru, düzgün ve iyi hesaplayarak harcıyoruz. Arguvan Belediyesinde bizden önce sadece altı araç vardı. Araç parkımızı o kadar genişlettik ki, garajlara sığmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.



Kızıldaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler 2014 yılından bu yana gösterdiğimiz çabaları ve yaptığımız çalışmaları tüm Arguvan’ı mutlu etmek gayretini göstererek yürüttük. Gecemizi gündüzümüze katarak ilerledik. Etnik kökeni, düşüncesi, inancı, partisi ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin birlik içinde herkese dokunduk, laf değil, hizmet ürettik. Nasıl ki bugüne kadar izlediğimiz yol bu doğrultuda olduysa, bundan sonra da girmiş olduğumuz yoldan sapmadan ilerleyeceğiz.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:43
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