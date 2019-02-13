Kızıldaş seçim çalışmalarını sürdürüyor

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Adaylığının açıklanmasının ardından Arguvanlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kızıldaş, gittiği her yerde büyük bir içtenlikle karşılanıyor. Başkan Kızıldaş, bu kapsamda, Arguvan’a bağlı Parçikan, Karababa, Gümüşlü ve Morhamam mahallelerini ziyaret etti. Yeniden aday gösterilmesi ilçe sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, yapılan ziyaretler sırasında Arguvanlılar desteklerinin Başkan Kızıldaş’tan yana olduğunu belirtti. Burada konuşan Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, “ Göreve geldiğimiz günden bu yana, ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerimizi sadece oy veren hemşehrilerimize değil tüm Arguvan halkına eşit şekilde sunduk.Arguvan merkez ve kırsaldaki tüm mahallelere yüksek kalitede çalışmalar yaptık” dedi.

“Göreve geldiğimiz günden bu yana Arguvan’a yaptığımız hizmetlerle farkındalık oluşturduk” diyen Başkan Kızıldaş, “Bundan sonra da sizden aldığımız desteklerle bir dönem daha Arguvan’ımıza hizmet etmek istiyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Halinizi, hatırınızı sorup her zaman yanınızda olduğumuzu göstereceğiz. Siz değerli hemşerilerimize, kıymetli Arguvan’ımıza bir dönem daha hizmet etmek için oylarınıza talibiz. Hiçbir ayrım gözetmeden herkesin yanında olduk. Gelişen, üreten, büyüyen bir belediye olmayı başardık. Kadın, erkek, genç, yaşlı, küçük, büyük demeden kıymetli hemşerilerimizin yanında olduk. Bugüne kadar hak ettiği hizmetleri alamayan Arguvan’ımız hizmetle buluştu" ifadelerini kullandı.

Kızıldaş, “Bizler 2014 yılından bu yana gösterdiğimiz çabalar ve yaptığımız çalışmalarla Arguvan’ı topyekun mutlu etmek için çabaladık. Gecemizi gündüzümüze katarak ilerledik. Etnik kökeni, düşüncesi, inancı, partisi ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin birlik içinde herkese dokunduk, laf değil, hizmet ürettik” dedi.

Yürütülen seçim çalışmaları sırasında çizgimizden taviz vermeyeceğiz diyen Başkan Kızıldaş, “Bizler içinde bulunduğumuz demokratik yarışta her zaman adil ve centilmence adımlar attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir olumsuz tutum ve davranışın içinde olmayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle herkese eşit mesafede durduk, hizmetlerimizi hiçbir görüş, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin gerçekleştirdik” diye konuştu.