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Kızıldaş projelerini ‘Arguvanlılar Buluşması’nda tanıtacak

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, Arguvan’da hayata geçirmeyi planladığı projeleri “Arguvan’lılar Buluşması”nda Malatya’da yaşayan Arguvanlılara sunacak.

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
Kızıldaş projelerini ‘Arguvanlılar Buluşması’nda tanıtacak

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, Arguvan’da hayata geçirmeyi planladığı projeleri “Arguvan’lılar Buluşması”nda Malatya’da yaşayan Arguvanlılara sunacak.


22 Mart Cuma günü saat: 19.00’da Melekoğulları düğün salonunda düzenlenecek olan programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba katılacak.


Hayalindeki Arguvan’ı, çok değerli Arguvanlılara kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Kızıldaş, “Bize yeniden görev yapma fırsatı verildiği takdirde, projelerimizi hayata geçirme olanağı bulacağız. Biz aldığımız terbiye gereği yapamayacağımız sözleri hiçbir zaman vermedik ve verdiğimiz sözün her daim arkasında durduk. Projelerimizi de bu hislerle tasarladık. Arguvanımızın eksiklerini tamamladığımız zaman çok başka bir ilçeye sahip olunacağını hep birlikte göreceğiz. Arguvanlılar her şeyin en iyisine layık” şeklinde konuştu.


Başkan Kızıldaş, 22 Mart Cuma günü Saat: 19.00’da Melekoğulları Düğün salonunda, Arguvanlı Sanatçılar Gani Pekşen, Cemal Öztaş ve Fatma Şahin’in de konser vereceği programda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımıyla gerçekleşecek olan “Arguvanlılar Buluşması’na” tüm Malatyalıları davet etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
  1. sanat
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