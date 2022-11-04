Kızılcık Şerbeti (dizi) 2. yeni bölüm Show TV tek parça full izle! Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti konusu ne, uyarlama mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi sezonun ilgi çeken dizileri arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. bölümü ekranlara gelecek. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. yeni bölümünü izlemek isteyenler şimdi arama motorlarında Kızılcık Şerbeti bölümleri hakkında aramalar yapıyor. Yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nin konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Dram türünü ele alan Kızılcık Şerbeti'nin uyarlama olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı?İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. yeni bölümüyle ilgili bilgiler ve Kızılcık Şerbeti 2. bölüm izleme linki...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti 2. bölüm izlemek için TIKLAYINIZ

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 2. BÖLÜM KONUSU

Doğa ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında.

Kızılcık Şerbeti her cuma akşamı Show Tv'de ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti'nde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında yer alan Evrim Alasya Kıvılcım karakterine, Barış Kılıç ise Ömer karakterine hayat veriyor. İşte Kızılcık Şerbeti'nin konusu ve oyuncu kadrosu.

Kızılcık Şerbeti 2. bölüm izlemek için;



KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KIZILCIK ŞERBETİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç - Ömer Ünal

Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan

Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz

Doğukan Güngör - Fatih Ünal

Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal

Müjde Uzman - Alev Arslan

Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal

Aliye Uzunatağan

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen Çimen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar

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