0553 313 94 23

Kızılcahamamlı çiftçilere 23 ton tohum dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam’da çiftçilere 23 ton fiy, korunga, mısır ve yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:11
Kızılcahamamlı çiftçilere 23 ton tohum dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam’da çiftçilere 23 ton fiy, korunga, mısır ve yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.


Kızılcahamam merkeze bağlı mahallelerde toplam 115 çiftçi, yüzde 75 hibe destekli tohumlardan yararlandı. İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir, yaptığı açıklamada hayvancılığın geliştirilmesi için yem masraflarının azaltılması, ayrıca korunga ekim alanlarının artması, arıcılık yapan üreticilerin bal üretiminin artırılması amacıyla yem bitkileri ekimine önem verildiğini söyledi.


Tohum dağıtımına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen de katıldı. Yaşar Yıldırım, çiftçilere hayırlı bereketli ürünler olması dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük hastanesine sahip olacak"
    1. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    2. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    3. Özel çocuklara özel gün
    4. Otomotivciler gücünü kendi evinde..
    5. Allianz'dan Sanal Emeklilik Fonu..
    6. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    7. Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı
    8. Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan..
    9. "Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"
    10. Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti!..
    11. Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne..
    12. Hisarcık’ta ‘Hacivat ve Karagöz..
    13. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    14. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    15. Balık pazarında dev yayın balığı
    16. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    17. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    18. Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı..
    19. En uygun uçak bileti pazar günü..
    20. "Deprem nedeniyle 10 evde hasar var"
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    22. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    23. Serhat Oğuz’dan genç girişimcilere..
    24. Fikret Yeni’den çocuklar, yaşlılar ve..
    25. Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı
    26. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    27. AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu..
    28. Down sendromlulara ücretsiz checkup
    29. Down Sendromlu çocuklar başkan..
    30. Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak