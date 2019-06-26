0553 313 94 23

Kızılcahamam’da TÜBİTAK projesi hayata geçirildi

Kızılcahamam Çamlıdere Jeoparkı’nda ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yolu ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi’ adlı TÜBİTAK projesi, 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
Kızılcahamam’da TÜBİTAK projesi hayata geçirildi

Kızılcahamam Çamlıdere Jeoparkı’nda ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yolu ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi’ adlı TÜBİTAK projesi, 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.


TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı, Kızılcahamam ve Etimesgut Belediyeleri ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen proje, üstün yetenekli öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma kavramı ile buluşmalarını, önemini fark etmelerini, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için kimlerin neyi, ne zaman, nerede, nasıl ve neden yapmaları gerektiği ile ilgili merak duygularını harekete geçirmeyi, araştırma yapmalarını, sorgulamalarını ve öğrenmek için motive olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Projede deneysel uygulamalar, gözlemler, oyunlar, sanatsal faaliyetler, saha çalışmaları, spor etkinlikleri ve daha pek çok öğretici eğitim ve öğretim yöntemine yer verildi. Projenin temel hedefine ulaşabilmek için hazırlanan etkinliklerle katılımcıların sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.


Projeye Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden 20 üstün yetenekli 7’nci sınıf öğrencisi katıldı. Katılımcıların jeopark bölgesindeki incelemelerinden yola çıkarak sistemlerin sadece doğadaki ilişkileri değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemler arasındaki ilişkileri de kapsadığını ve sürdürülebilir kalkınma için bu sistemlerin birbirine bağlı olduğunu ve döngüsel kalıplara sahip olduklarını fark etmeleri sağlanmaya çalışıldı. Projede UNESCO’nun küresel jeoparkların sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefinden sekizini gerçekleştirmek amacıyla Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı seçildi. Proje kapsamında Kızılcahamam’a gelen katılımcılar, şahit oldukları doğal ve tarihi güzellikleri çevreleriyle paylaştı.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da destekleriyle projenin başarıyla sonuçlanmasında büyük rol oynadı. Aynı zamanda Kızılcahamam Belediyesi Turizm ve Tanıtım Koordinatörü Ali İhsan Kayabaşıoğlu’nun ve ekibinin yol gösterici tutumları ve yardımseverlikleri projede karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında büyük kolaylık sağladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
  1. doğa
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    1. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    2. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    3. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    5. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    6. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    7. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    8. Başkan Köse temizlik işleri..
    9. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    10. Türkiye, potada yükselişini..
    11. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    12. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    13. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    14. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    15. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    16. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    17. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    18. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    19. Büyükşehir’den kan bağışı
    20. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    21. Bu bebekler organik
    22. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    23. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    24. DTO Başkanı Ahmet Çetin:
    25. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
    26. Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan..
    27. Dijital bağımlılığı ölçen program..
    28. Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    29. Yardımseverler, beyninde kötü huylu..
    30. Balıkesir’de jandarmadan silah..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi