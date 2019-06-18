Kızılcahamam’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kızılcahamam’da mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.18 Haziran 2019 Salı 14:39
Kızılcahamam’da mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii’nde Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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