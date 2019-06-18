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Kızılcahamam’da aşırı yağışlar sele neden oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı sel meydana geldi.

18 Haziran 2019 Salı 12:29
Kızılcahamam’da aşırı yağışlar sele neden oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı sel meydana geldi.


Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava son bir haftadır Ankara’nın merkez ve dış ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar, Kızılcahamam’da ilçenin kuzey kısmında yer alan Güvem, Eğerli Başköy, Eğerli Kuzören, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgede etkili olan sağanak ekili arazileri, ev ve ahırlara zarar verdi. Eğerli Başköy Mahallesi’nde bir koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 20 koyun ile bir çoban köpeğinin telef olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:29
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