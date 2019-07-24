0553 313 94 23

Kızılcahamam Türkiye ikincisi oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ikinci milli park oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:20
Kızılcahamam Türkiye ikincisi oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı, 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ikinci milli park oldu.


Soğuksu Milli Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Yakın olması sebebiyle Başkentlilerin ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Kızılcahamam’da termal, dağ turizmi ve doğa turları için ideal mekanlar bulunuyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Başkent Ankara’nın 80 kilometre kuzeyinde olan ilçemiz, ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle de hafta sonları ilçemizi gezmek ve mangal yakmak adına gelen misafirlerimiz hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirme fırsatı buluyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edinilen bilgiye göre, Türkiye’de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı 2 milyon 125 bin 552 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı" dedi.


Başkan Acar, ayrıca termal turizmi alanında Kızılcahamam’ın şifa deposu olduğunu belirterek, kaplıca suyunun romatizma hastalıkları, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik eklem rahatsızlıklarına şifa verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un Avusturya kampı
    1. Trabzonspor'un Avusturya kampı
    2. Kamyonetin çarptığı bisikletli kız..
    3. Kadroya geçen taşeron işçi toplu iş..
    4. Siirt’te 2 bin 650 paket kaçak sigara..
    5. Bulgaristan'ı da korku sardı!..
    6. İlk defa bölgesel yeme-içme ve..
    7. Tekstil mühendisliği seçene asgari..
    8. İbi ve Tosi Samsun’da
    9. Netflix İslamofobiyi körüklüyor
    10. Yardıma muhtaç aile için tavla..
    11. Döviz kurları
    12. KMÜ resim bölümü ilk öğrencilerini..
    13. Sekmen: “Bu milletin davası vatanı..
    14. Başkan Kalaycı, belediye çalışmalarını..
    15. Ankara’da FETÖ/PDY üyesi oldukları..
    16. AK Parti il yönetimi Başkan Altın’ı..
    17. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    18. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    19. TESK Başkanı Palandöken: “Kurban kesim..
    20. Üniversite adaylarının tercih heyecanı..
    21. Çin'de heyelan: 11 ölü
    22. Vali Deniz misafirlerini ağırladı
    23. TEM’de can pazarı: 1 ölü, 10 yaralı
    24. İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüşecek
    25. Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti..
    26. Japonya’da 2020 Olimpiyatları için..
    27. Nevşehir kalesi ve yeraltı şehrinin..
    28. Endüstri, geleceğin mesleği '3D'..
    29. Hüseyin Akay: “Halkın haber alma ve..
    30. Vali Günaydın:”Toplumu objektif olarak..
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS