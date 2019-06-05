0553 313 94 23

Kızılcahamam Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen resmi bayramlaşma töreni Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, Kızılcahamam Belediyesi, Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
Kızılcahamam Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen resmi bayramlaşma töreni Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, Kızılcahamam Belediyesi, Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Bayramlaşma törenine Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Halim Bediz, İlçe Cumhuriyet Serhan Celbek, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyeleri Ali İhsan Çalıkıranoğlu, Tunay Tamer, Adem Emin Atakul, Murat Can, Uğur Uğurlu, Mustafa Erol, Dursun Barun, Erdoğan Yıldırım ve Kemal Çakır, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yöneticileri, Kamu Kurum Müdürleri, sivil toplum örgütleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşma töreninde konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Ramazan Bayramı bayramlaşma törenine katılan herkesin bayramını kutlayarak, 11 ayın sultanı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ve bin aydan daha değerli bir geceyi kapsayan Ramazan ayını huzur ve mutluluk içerisinde idrak ettik ve bayrama ulaştık. Bizim bir geleneğimiz olan, her bayramda ilçe halkının da tefrişleri ile bayramlaşma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu bayramlaşmanın nice yıllar devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyor, tekrar sizlerin ve ailelerinizin, buraya gelmek isteyen ve gelemeyen veya bulunamayan bütün hemşehrilerimizin, ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.


Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde başlayan bayramlaşma töreni daha sonra Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Şehit Polis Memuru Zekeriya Yurdakul’un Babası Hayrettin Yurdakul’un ev ziyaretleri ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    1. AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    2. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    3. Güneş altında bekleyen yaralıların..
    4. İki dost 30 yıl sonra Esra Erol’da..
    5. Afyonkarahisar’da mesire alanında ot..
    6. Efeler Belediyesi Atatürk büstünü..
    7. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü"nden..
    8. MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma..
    9. Türk Telekom çalışanlarından çevreci..
    10. Üniversite ve gıda ihracatçıları..
    11. O ilimizde 'sarıkız' paniği
    12. İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan..
    13. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    14. AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir..
    15. Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım,
    16. Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
    17. Çolakbayrakdar: “Belediyemizin..
    18. BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram..
    19. Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755..
    20. Alkollü sürücünün çarptığı kağıt..
    21. Jandarmadan Darülaceze sakinlerine..
    22. Kargı Adliyesinde görev değişikliği
    23. Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0..
    24. (Özel haber) Erol Bulut:..
    25. Binali Yıldırım'dan Sivaslılara çağrı!
    26. FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde..
    27. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yangın
    28. Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400..
    29. Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken,..
    30. Pamukkale’ye bayramda turist akını
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor