0553 313 94 23

Kızılayın kadın gönülleri ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi’nin kadın kolları üyesi 11 gönüllü kadın "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:14
Kızılayın kadın gönülleri ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi’nin kadın kolları üyesi 11 gönüllü kadın "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor.


Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, ‘Birliktelik ve Dayanışma Kahvaltısı’nda bir araya geldi.Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım’ın da katıldığı kahvaltıda konuşan Kadın Kolları Başkanı Dilek Toktamış, Fakirin, mağdurun ve kimsesizin yanında olmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Dilek Toktamış, 2 Mayıs 2019 tarihinde yönetim kurulundaki 11 kadın gönüllü ile ve "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin umudu olmayı başardıklarını belirterek, “Her gün, bağışçıların gıda yardımlarını, ihtiyacı olanlara ulaştırdık. Bazı ailelere kumanya götürerek birlikte iftarımızı açtık. Kız çocuklarına giyisi yardımları ileterekçocukların gözlerindeki ışıltılarla mutlu olduk. Çocuk Hastanesi ile görüşmeler yapıp, kemoterapi tedavisi gören, SMA hastası olan, yanık ünitesinde yatan bebeklerin, çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine bağışçıların yardımlarını ulaştırdık" dedi.


Türk Kızılayı Kadın Kolları olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini de vurgulayan Kadın Kolları Başkanı Toktamış, Çocuk Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi ile iletişim halinde olduklarını kaydetti. Dilek Toktamış, “Sponsor olan bazı firmaların gönderdiği giysileri sınıflandırdık ve bu hastanelere ileteceğiz. Aynı zamanda bebeklerimiz ve çocuklarımız için bez ve ıslak mendil üreten firma ile görüşüp bağış sözü aldık. Her ay düzenli bağış yapacaklar. 2 aylık bir süreçte önemli işlere imza attık”diye konuştu.


Toktamış başkanlığındaki Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları yönetimi ise şu isimlerden oluşuyor:


"Gönul Terlemez, Fatoş Sözmen, Hulya Yazıcıoğlu, Emine Bahçeci, Feyza Nur Kafadar, Esra Eroğulları, Emine Çokaklı, Eylem Erol, Serpil Şahin, Canan Özler."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Durdurulan botlarda 73 göçmen yakalandı
    1. Durdurulan botlarda 73 göçmen yakalandı
    2. Adıyaman’da Yaz Spor Okulları 2. dönem..
    3. Enez açıklarında 73 düzensiz göçmen..
    4. Şahinbey belediyesi bankam atıkla..
    5. Sporcu sağlığına büyük önem
    6. Mersin’de toplu taşıma araçlarında..
    7. Yunanistan sandık başında
    8. Başkan Böcek’in ablası son yolculuğuna..
    9. Kadınların pestil ve pekmez mesaisi
    10. Beyazgül esnafınla bir araya geldi
    11. Kızılayın kadın gönülleri ihtiyaç..
    12. Güneyin girişimci adaylarına yeni..
    13. Katil Esed can almaya devam ediyor! 6..
    14. ‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti
    15. California’da ’saç ayrımcılığı’ yasası
    16. Slovenya'daki festivalde Türk ezgileri
    17. Kartal’da ağaçların kesilmesi..
    18. Kuyuya düşen köpek yavrularını beledi..
    19. Uzungöl yolu üzerinde bulunan kayalar..
    20. Aşhane personelinin dikkati hayat..
    21. 4 gün kımıldayamadı! Yaşlı adamı..
    22. Van Gölü için 430 kilometre..
    23. Yine at gözlüğüyle baktılar! Paçavra..
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. Yeni doğan sünneti psikolojik..
    26. 160 hacı adayı havaalanında mahsur..
    27. Akşehir Gülmece Parkı, sanat..
    28. Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6..
    29. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    30. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar