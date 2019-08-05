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Kızılay’ın en büyük yaya bölgesi olarak bilinen Sakarya caddesi’nde kaldırım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in çehresini değiştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:57
Kızılay’ın en büyük yaya bölgesi olarak bilinen Sakarya caddesi’nde kaldırım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in çehresini değiştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Kızılay’ın en işlek yaya bölgelerinden biri olan Sakarya Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor.


İlk etap çalışmaları tamamlandı


Çankaya Belediyesi ile Kızılay’ın araç trafiğine kapalı caddesinde yoğun bir çalışma programı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışmalarının 1. etabını tamamladı.


Granit kaldırım döşemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı 1. etap yaya kullanıma açılırken, Sakarya Caddesi yeni görüntüsüyle Başkentlilerden de tam not aldı. Sakarya Caddesi’nin 2. etabında ise kaldırım, bakım ve onarım çalışmaları kısa sürede başlayacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:57
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