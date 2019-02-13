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‘Kızılay’ın Dost Eli, İyiliğe Mülteci’ projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türk Kızılayı Karabük Şubesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) ortaklığında yürütülen ‘Kızılay’ın Dost Eli, İyiliğe Mülteci’ projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
‘Kızılay’ın Dost Eli, İyiliğe Mülteci’ projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türk Kızılayı Karabük Şubesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) ortaklığında yürütülen ‘Kızılay’ın Dost Eli, İyiliğe Mülteci’ projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Karabük Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gaip Sökmen, Karabük SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük BAKKA Koordinatörü Sakin Eren, Karabük Memur-Sen İl Başkanı Zeki Öz, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Karabük Şubesi Temsilcisi Mevlüt Yeşil, protokol üyeleri, Türk Kızılayı Karabük Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, kursiyerler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada toplantının amacına değinen Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, bu toplantının bir köprü niteliğinde olduğunu belirterek, “Çocuğunu, eşini, annesini, babasını ve kardeşini savaşta kaybederek Türkiye’ye göçmek zorunda bırakılan bu kadın kursiyerlerimizin kendi çabaları ile geçimlerini sağlayabilmelerini göstermek, aynı zamanda da Türk Halkına ve siz değerli misafirlerimize teşekkür edebilmeleri için bir köprü niteliği taşımaktadır” dedi.


Dokuz ay sürecek olan projenin yarısını tamamladıklarını ifade eden Başkan Uzun şnları söyledi: “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek yılı kapsamında Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı olarak “Kızılay’ın Dost Eli, İyiliğe Mülteci” adı altında yürüttüğümüz projemizin dokuz aylık süresinin yarısını doldurmuş bulunuyoruz. 16 Ekim 2018 tarihinde başladığımız bu projemizde toplamda kırk tane sığınmacı kadınımız yirmişerli iki grup halinde ilk önce A1 ve A2 seviyesinde Türkçe Dil Eğitimini başarıyla tamamlamış olup, sonrasında filografi, 3 boyutlu kağıt sanatı olarak da rölyef kursumuzu almaya hak kazanmışlardır. Bu kırk tane sığınmacı kadın kursiyerlerimizin, Türkiye’de yaşadıkları süre boyunca kendi özgüvenleri arttırmak, dil öğrenerek daha rahat kendilerini ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve sosyoekonomik yaşantılarını refah düzeyine yükseltmek amacı ile başlattığımız bu projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dil eğitimi süreci boyunca kendi proje bütçemizden günlük yirmi beş TL, mesleki el işi eğitimi süreci boyunca da iştikakçımız olan Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü bütçesinden de günlük yirmi beş TL bedel alarak kendi ülkelerinin dışında para kazanabilmenin ve evlerine çocuklarına bir parça ekmek getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor.”


Bilgilendirme toplantısı kursiyerlerin hazırlamış olduğu etkinliklerin davetlilere gösterilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
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