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Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Diyarbakır'da sağlık çalışanları, Elazığ'da da üniversite öğrencileri kan verdi

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:24
Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek

DİYARBAKIR / ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Diyarbakır'da 30 sağlık çalışanı, Elazığ'da ise üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Kan bağışı çağrısının ardından Uluslararası Doktorlar Derneği ile Sağlık ve Medeniyet Derneği üyeleri, bir alışveriş merkezinin önünde kurulan Kızılay kan toplama aracında kan verdi.

Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır Temsilcisi Dr. Murat Koç, AA muhabirine, Kızılay'dan kan stoklarının azalması nedeniyle yapılan çağrıya uyarak kan desteğinde bulunmaya geldiklerini söyledi.

Kızılay'ın, Türkiye'de kan temini noktasında en önemli ayağı oluşturduğunu kaydeden Koç, Kızılay'ın acil, kronik, takibi süreklilik gerektiren ve kan nakli ihtiyacı bulunan hastalar için yıllardır kan topladığını belirtti.

Koç, şöyle konuştu:

"Kış koşulları nedeniyle kan bağışında ciddi azalma oldu. Bu konuda duyarlılık göstermek amacıyla 30'dan fazla doktor ve sağlıkçı ile Kızılay'a kan vermek için geldik. Kan bağışının önemini bilimsel temelde sağlıkçıların ön plana getirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı ve yıllardır Kızılay'a kan veriyor. Kış mevsiminde geçici olarak yaşanan kan sıkıntısını gündeme getirdiğimizde insanların buna iştirak edeceğine inanıyoruz."

Kızılay kan bağış merkezinde görev yapan Dr. Engin Tanrıkulu ise kentte kan bağışı konusunda ilginin fazla olduğunu bildirdi.

Kış şartları nedeniyle son dönemde kan bağışında eskiye oranla azalma yaşandığını ifade eden Tanrıkulu, herhangi bir sağlık problemi olmayan vatandaşları kan bağışına davet etti.

- Elazığ

Elazığ'da da Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği üyeleri ve üniversite öğrencileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önüne kurulan Kızılay kan toplama aracında kan verdi.

Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit, burada yaptığı açıklamada, kan bağışının sürekli olması gerektiğini söyledi.

"Kan vermek bir kere verilip kenara çekilecek bir etkinlik değildir. Çünkü Türkiye'de her gün 9 bin insan kana ihtiyaç duyuyor. Biz kanımızı her zaman ülkemiz için feda ederiz. 100'ü aşkın üniversite öğrencisi ile kana ihtiyaç duyanlar için kan bağışında bulunuyoruz. İnşallah Türkiye genelinde de bağışlara karşı insanlarımız duyarlı olur." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:24
  1. Diyarbakır
  2. kan bağışı
  3. Kızılay

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