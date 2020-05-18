Kızılay’dan Yemen’e 2 bin gıda kolisi
Hayata geçirdiği kampanya kapsamında Yemen’in farklı illerine 5 bin gıda kolisi dağıtımının hedefleyen Türk Kızılayı, ülkenin doğusunda bulunan Marib ilinde iç göçmenlere ve yoksul ailelere 2 bin gıda kolisi dağıttı.
Türk Kızılayı, Yemen’in doğusundaki Marib ilinde iç göçmenlere ve yoksul ailelere 2 bin gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılayı Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Yemen’in farklı illerine 5 bin gıda kolisi dağıtımının hedeflendiği kampanya kapsamında Marib’de iç göçmenlere ve yoksul ailelere 2 bin gıda kolisi dağıtıldığını söyledi. Aydın, söz konusu yardım kampanyasının, ramazan ayında Yemen’de savaştan zarar gören ailelerin sıkıntılarını hafifletme amacı taşıdığını belirtti.