Kızılay’dan vatandaşlara ''kan bağışlayın'' çağrısı

Türk Kızılay'ı birçok alanda yürüttüğü insani yardım çalışmalarının yarı sıra ülkenin kan ihtiyacının tamamını gönüllü kan bağışçılarından karşılamak üzere çalışan tek kurum olma özelliği taşıyor.

Kan bağışçılarından aldığı güç ile ülkenin kan ihtiyacını karşılamak yönünde yürüttüğü faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. Gönüllü bağışçılardan temin edilen kan, laboratuvar işlemlerinden geçirilip bileşenlerine ayrılarak uygun koşullarda hastanelere ulaştırılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19, her alanda olduğu gibi kan bağışı konusunda da olumsuz etkilere neden oldu. Ülke genelinde 100 bin seviyesinde olması gereken kan bağışı stokları, kritik seviyelere geldi. Kızılay, salgın ve yaz döneminde düşüş gösteren kan bağışlarının normal seviyeye ulaşması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Kızılay tarafından ülke genelinde günlük ortalama 150 gezici ekip, 77 sabit kan alma birimi, 67 KBM olmak üzere ortalama 300 noktada kan bağışı kabul ediliyor.

Salgın nedeniyle kan bağışlarında düşüşler yaşansa da kan ihtiyacı hala devam ediyor. Kazalar, acil ameliyatlar ve düzenli kan alması gereken kronik hastalar için gerekli kan ihtiyaçları gönüllü kan bağışçıları sayesinde karşılanıyor. Kan bağışı stoklarının düşmesine rağmen Kızılay, hastanelerin günlük yaklaşık 10 bin ünite olan kan ihtiyacını da karşılamaya devam ediyor.

Ülkenin kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılayan bir kurum olan Kızılay'ın amacı, COVID-19 salgını nedeniyle düşen kan bağışlarının artışını sağlamak ve ülkenin kan stoklarını istenilen seviyede tutmak.

Bununla birlikte, COVID-19 hastalığında tedavi yöntemlerinden biri olan immün plazma tedavisi Nisan ayında Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Kızılay, ülke için hayati önem taşıyan bu tedavi yönteminin yaygınlaşması, toplum tarafından benimsenmesi için “Plazma Bağışınla İnsanlık Kazanacak” isimli bir farkındalık kampanyasını Nisan ayından bu yana sürdürüyor.

Kan bağışı için çağrıda bulunan Kızılay vatandaşlara şu ifadelerle seslendi:

“Kan ve plazma bağışlarına yönelik çağrımızın daha geniş kitlelere duyurulması ve bireylerde bu hususta farkındalık oluşturulabilmesi için desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sağlayacağınız desteğin, ülkemizin kan bağışlarının normal seviyelere ulaşabilmesi ve immün plazma tedavisi bekleyen hastalar için büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz.

Bu kapsamda, her zamanki duyarlılığınız ve hassasiyetinizi göstererek gerek kampanyamıza katılımınız gerekse kampanyamızın daha geniş kitlelere duyurulabilmesi hususlarında; ekte yer alan kampanya görselimizin reklam alanlarınızda yayınlanması ile kampanyamızın tanıtımında sağlayacağınız destek için şimdiden şükranlarımızı sunarız.”