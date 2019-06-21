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Kızılay’dan TÜMSİAD’a teşekkür

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından, Ramazan ayında kuruma verdikleri destekler nedeniyle TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş’e teşekkür belgesi verildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:14
Kızılay’dan TÜMSİAD’a teşekkür

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından, Ramazan ayında kuruma verdikleri destekler nedeniyle TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş’e teşekkür belgesi verildi.


Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğini ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, geride kalan Ramazan Ayında Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığına verdikleri destekler nedeniyle Şube Başkanı Murat Gümüş’e teşekkür etti.


TÜMSİAD’ın her ortamda Kızılay’ın yanında olduğunu ifade eden Soylu, “Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğimiz Ramazan ayı içerisinde TÜMSİAD tarafından verilen destekle gerçekleştirdiğimiz iftar programına katılım ve destekleri sebebi ile Sayın Murat Gümüş’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kentimizin güzide İş adamlarından kurulu bir derneğin yanımızda yer alması bize de onur vermiştir. Bu destekleri sebebi ile kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.


Gümüş ise “Bu teşekkür ziyareti bizi de mutlu ettiği gibi Türk Kızılay’ının yanında yer almak ve desteğimizi sunmak bizim içinde onur vermektedir. Nazik ziyaretleri sebebi ile kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:14
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