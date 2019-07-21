Kızılay’dan selde zarar gören ailelere yardım

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından selde zarar gören 14 aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün ilçede yaşanan selden zarar gören 14 aileyi ziyaret ederek gıda, ev eşyası ve nakit yardımda bulundu. Kızılay olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan mağdur insanların yanlarında olacaklarını ifade eden Ciğer, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi. Ciğer Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık, Kepez, Kışla, Kırmacı mahalleleri ile Gülüç Beldesi’nde ki ailelere yardımların teslim edildiğini ifade etti.