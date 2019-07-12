Kızılay’dan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne kan bağışı teşekkürü

Türk Kızılayı Samsun Şubesi, kan hizmetleri alanındaki çalışmalarına sağladığı destek ve katkılar için Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Türk Kızılayı Samsun Şubesi 2. Başkanı Ahmet Ali Bulut, İlkadım Şube Başkanı Murat Kurt, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ile Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Serdar Bayram, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’i makamında ziyaret etti. Ahmet Ali Bulut, Coşkun Esen’e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılayı’nın kan bankacılığı konusunda ulusal organizasyon haline gelerek, güvenli kan ürünlerini ülkenin her yerinde ve zamanında hizmete sunmayı amaçladığı "Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Samsun yürütülen çalışmalarda büyük başarı elde edildi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Samsun’da 1045 okula mektup gönderildi. Mektup içeriğinde genel hatları ile kan hizmetleri çalışmalarından ve gönüllü, düzenli kan bağışının öneminden bahsedilerek kan bağışı hususunda destek istendi.2018-2019 eğitim-öğretim yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 117 okulda 129 kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bu kampanyalarda 13 bin 847 kişi kan bağışında bulunurken, ’TÜRKÖK’ projesi kapsamında ise toplamda 287 kişi başvuru yaparak kök hücre bağışçı adayı oldu.

Samsun’da Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile yapılan kan bağışı kabul çalışmalarının ekip ortalaması 107,3 ünite kan bağışı olurken, aynı dönemde ülke genelinde yapılan ekiplerin ortalaması 55 ünite kan bağışlandı. Kan bağışında bulunan 13 bin 847 kişinin 9 bin 569’u yüzde 70.6’sı erkek bağışçılar, 3 bin 985’ i kadın bağışçılardan oluştu. Ayrıca Samsun’da kan bağışında bulunan 6 bin 867 kişi (kan bağışlayanların yüzde 50 si) hayatında ilk kez kan bağışında bulunan kişilerden oluştu. Ülke genelinde ise aynı dönemde kan bağışı yapanların yüzde 35’i ilk kez kan bağışında bulunan kişilerden oluştu.Rakamlar bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında toplanan kan bağışı sayısının (76 ekip, 3 bin 241 ünite kan bağışı) yüzde 145 oranında arttığı görüldü.