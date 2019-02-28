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Kızılay’dan mülteci ailelere yardım eli

Kızılay Sivas Şube Başkanlığı tarafından 500 mülteci aileye çeşitli yaşam malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:03
Kızılay’dan mülteci ailelere yardım eli

Kızılay Sivas Şube Başkanlığı tarafından 500 mülteci aileye çeşitli yaşam malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtıldı.


Kızılay Afet Şefliği’nde gerçekleştirilen programda ilk olarak Vali Salih Ayhan, Kızılay’ın depolarında incelemelerde bulunarak Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar’dan bilgi aldı. Daha sonra yardım malzemesi dağıtım programına geçildi. Programda konuşan Vali Ayhan, Kızılay’ın kamu hizmeti vermesine rağmen gönüllülük usulüne göre çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.


Türk Kızılay’ının ülkenin yüz akı olduğunu kaydeden Ayhan, "Kızılay, hem içeride hem de dışarıda gönül coğrafyamızın en güzel temsilcisi. Kızılay Sivas şubemiz yeni bir genel kurul yaptı ve taze bir kan ve yeni bir heyecanla yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor. Rabbim hizmetlerini kabul etsin. Bu tür kurumları bizim de desteklememiz lazım. Her zaman yanınızdayız. Sizlere ve hayır yapanlara teşekkür ediyorum. Devletimizin şefkatli eli her zaman vatandaşımızın omuzunda olacak. Dindaşlarımızı, soydaşlarımızı ve gönül coğrafyamızda yaşayanları hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.


Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar ise mülteciliğin kolay olmadığını belirterek,"Vatanını, toprağını, evini, yurdunu, ocağını bırakarak buralara gelmek dünyada yaşanacak en zor işlerden biridir. Bizler sizi misafir etmekten onur duyarız ama inşallah en kısa zamanda yurdunuza dönersiniz. Bizler Kızılay olarak elimizden geldiğince sizlerin yanında olacağız." şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Ayhan, 4 mülteci aileye yatak, battaniye ve hijyen seti verdi. Kızılay Sivas Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan diğer paketler ise mülteci ailelerin evlerine teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:03
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