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Kızılay’dan kan bağışçılarına madalya

Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 151.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:40
Kızılay’dan kan bağışçılarına madalya

Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 151. yıl dönümüne özel "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" düzenledi. 97 bağışçının altın, 288 bağışçının gümüş madalya ile ödüllendirildiği törende, gurur tablosu yaşandı.


Türk Kızılayı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’nın ev sahipliğinde, kentteki bir otelde gerçekleştirilen “Kan Bağışçıları Günü” yoğun katılıma sahne oldu.


Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, 1868 yılında Hilal-i Ahmer adı ile kurulan Türk Kızılay’ın, 151 yıldır insanlığa hizmet ettiğine vurgu yaptı. Aydın Kızılay’ın, ülkenin kan ihtiyacını karşıladığını ve afetlerde toplumun dayanışmasını sağlamakta büyük bir işlevi olduğunun altını çizerek, “Kızılay, gelişerek evrilerek bu günkü halini almış ve 800’e yakın şubesi ile afet yönetim merkezi ile toplumumuzda hak ettiği yeri bulmuştur. Çalışmalarını yakınen izledim gördüm ki arkadaşlarımız özveri ile fedakarca çalışmakta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaktadır” dedi.


Kanın günümüzde önemli bir ihtiyaç ve üretilemeyen bir madde olduğunu ifade eden Aydın, “Kan, sadece insanların bağışları ile sağlanmakta ve maalesef ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu sebepten gönüllü kan bağışçılarımıza büyük görev düşüyor, Ben de bir kan bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. 1 kan 1 can felsefesini de düşününce kan bağışının önemini görüyoruz. Tüm bağışçılarımızı kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.


Türk Kızılayı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise bağışçıların birer kahraman olarak nitelendirdiği konuşmasında, şunları söyledi:


“Sizler kan bağışladınız ve kahraman oldunuz. Bilmediğiniz, tanımadığınız insanlara iyiliği bulaştırdınız. Anadolu’da mazluma, ihtiyacı olana dokunan, yardım eden bir kadim kültürden geliyoruz. Bu kültür, bu coğrafya, bu toprak bize beraber sevgiyi paylaşmayı, beraber kaderi paylaşmayı emrediyor. Hilal-i Ahmer kuruldu kurulalı ülkemiz devletimiz hangi savaşta taraf olmuşsa Çanakkale’de, Kut-ül Amare’de, Trablusgarp’da olduğu gibi dün de Afrin’de, Kıbrıs’ta Kızılay vardı. Kızılay, bu kadim milletimizin, 82 milyonun iyilik eli olarak sizlerden aldığı güçle, sizlerden aldığı destekle çalışmalarını sürdürüyor.”


Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Koray Daş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, çok sayıda bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticisi, Kızılay çalışanı ile Kızılay gönüllülerinin katıldığı törende, bağışçılara ödüllerini törene katılan protokol mensupları verdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:40
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