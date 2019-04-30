Kızılaydan ‘Hilal Olsun Türkiye’ kampanyası

Kızılay Van Şubesi, Ramazan ayına ‘Hilal Olsun Türkiye’ kampanyası ile giriyor.

Türk Kızılay Van Şubesi Başkanı M. Uğur Demiroğlu, yönetimi ile birlikte kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan ayı başta olmak üzere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 17 Şubat 2019 tarihi itibariyle yönetime geldiklerini hatırlatan Başkan Demiroğlu, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Türk Kızılayın afet dönemlerinin dışında hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade eden Demiroğlu, modern ve örnek projelerle Türk Kızılayın hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farklı çözümler sunduğunu belirtti. Yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Demiroğlu, “Kızılayın ülke geneline yayılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, sıcak yemek veya maddi destek olarak aralamak isteyen hayırseverler, ‘Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek” dedi.

2018 yılında birçok kuruluş ile işbirliği çalışmaları sonucu on binlerce gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını vurgulayan Demiroğlu, “2019 yılı Ramazan ayında hedef her zamankinden daha fazla. Bu kapsamda zincir marketlerde Türk Kızılay adına gıda kolileri satışa sunulacak olup, ayrıca Türk Kızılay resmi internet sitesinden gıda kolileri bağışları kabul edilecek. Ramazan gıda kolilerinin ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecektir. Bunun yanında yine geçen Ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yardımseverlerin zekatları Türk Kızılay aracılığıyla ulaşacak. Zekat ve fitre kampanyamız ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız. Yine aşevi kampanyamız ile Türkiye genelindeki aşevlerimizde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere sunacağız. Aşevlerimize gelme imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerimizin yemeklerini adreslerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda kan bağışı ve projeler hakkında da basın mensuplarına açıklamada bulunan Demiroğlu, “Bir yerine çok olmanın güzelliğini her zamankinden daha fazla hatırladığımız bu ayda Kızılayı bir kez daha sahipleneceğinize inanıyor, herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.