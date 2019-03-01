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Kızılaydan giysi mağazası

Türk Kızılayı Van Şubesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde kurulan ‘giysi mağazası’ öğrencilerin hizmetine açıldı.

01 Mart 2019 Cuma 16:19
Kızılaydan giysi mağazası

Türk Kızılayı Van Şubesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde kurulan ‘giysi mağazası’ öğrencilerin hizmetine açıldı.


Türk Kızılayı Van Şubesi ile Van YYÜ Vakfı işbirliğiyle üniversite yerleşkesine kurulan ve açılışı gerçekleştirilen giysi mağazasında, öğrencilere ücretsiz giyim eşyası dağıtılacak. Giysi mağazası açılışına Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Türk Kızılayı Van Şube Başkanı M. Uğur Demiroğlu, Van YYÜ Vakfı Başkanı Adnan Selçuk ve mağaza görevlileri katıldı. Açılışta gazetecilere bir açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kızılay Van Şubesinin öğrencilere ücretsiz giyim eşyası dağıtmak üzere tahsis edilen mağazanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrencilerin müracaat etmeleri halinde 2 veya 3 parça giyim eşyasını ücretsiz bir şekilde temin edebileceklerini ifade eden Rektör Battal, “Kızılay Van Şubesi, Türkiye’deki kaliteli mağazaların yapmış olduğu giysi yardımlarını öğrencilerimize ulaştırmak için bizden yer talep etti. Bizde kendilerine bu yeri tahsis ettik ve içeride öğrencilerimize beğendikleri giysilerden 2 veya 3 parça giysi ücretsiz bir şekilde takdim edilecektir” dedi.



“Giysiler çok kaliteli”


Kızılayın ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilere ücretsiz bir şekilde vereceği giysilerin çok kaliteli olduğunu dile getiren Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:


Giysiler gerçekten de çok kaliteli giysilerdir. Ayakkabıdan tutun dış giyime kadar çok sayıda çeşit burada mevcuttur. Bu çeşitlilik bundan sonra da artacaktır. Öğrencilerimiz rahatlıkla haftanın belirli günlerinde gelip kendilerine uygun bedendeki giysiyi alıp gidecek. Buranın açık olduğu saatleri web sitemizden bildireceğiz. Ekonomik sıkıntı yaşan öğrencilerimiz, buradan elbise alabilecek. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Kızılayın yeni yönetimi olarak kendilerine yer temin eden Van YYÜ Vakfına teşekkür eden Türk Kızılayı Van Şube Başkanı M. Uğur Demiroğlu ise, güzel bir faaliyete vesile olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:19
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