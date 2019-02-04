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Kızılay'dan eğitime destek kampanyası

Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında da bu alandaki çalışmalarını arttıracak olan Kızılay, "Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum" kitaplarıyla öğrencilere ulaşacak- "Sen Çok Özelsin" sloganıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 139 sınıfın tefrişatı yapılırken, özel eğitime ihtiyacı olan yaklaşık bin 465 çocuk ve gence yardım edildi

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:13
Kızılay'dan eğitime destek kampanyası

İSTANBUL (AA) - Kızılay, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı itibariyle bu alandaki çalışmalarını arttırarak, projelerini hayata geçirecek.

Türk Kızılay'ından yapılan açıklamaya göre, var olan eğitim projelerini yeniden formüle eden Kızılay, özellikle Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki (YİBO), özel eğitim sınıflarında öğrencilere desteğini arttıracak.

Kızılay, ülke genelindeki tüm öğrencilere ise afetlere karşı bilinç düzeyini okul sıralarında arttırma hedefiyle 2004'te hayata geçirilen, "Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum" kitaplarıyla ulaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum" kitabı, öğrenciler için 164 sayfa, eğitmenler için de 126 sayfa halinde hazırlandı.

Bugüne kadar Ziraat Bankası, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Selçuklu Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu kurumların ve firmaların desteğiyle 21. baskısı yapılan kitap, 853 bin 673 öğrencinin ve 51 bin 776 öğretmenin kitaplıklarında yerini aldı.

Türk Kızılay, 2013'te "Sen Çok Özelsin" sloganıyla başlattığı proje kapsamında bugüne kadar 139 sınıfın tefrişatını yaptı. Özel eğitime ihtiyacı olan yaklaşık bin 465 çocuk ve gence yardım ulaştırıldı.

Bugüne kadar 56 YİBO'da binlerce öğrenciye yardım elini uzatan Kızılay, çocuk ve gençlerin yaşıtlarıyla aynı şartlarda eğitimlerini tamamlayabilmeleri için çalışıyor.

Eğitim yardımı projelerine, Kızılay'ın internet adresi üzerinden ve bankalardaki hesapları ile 168 Çağrı Merkezi kullanılarak bağış yapılabiliyor.



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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:13
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