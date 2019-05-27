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Kızılay’dan Diyarbakır Fethi Programı

Yenişehir’de Diyarbakır’ın fethinin 1380.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:00
Kızılay’dan Diyarbakır Fethi Programı

Yenişehir’de Diyarbakır’ın fethinin 1380. yılı kutlamasına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ta katıldı. Kınık, Diyarbakırlılara 5 bin kişilik kapasiteli aş evi müjdesi verdi.



İslam ordularının, 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır’ı fethedilişinin yıl dönümü, Yenişehir ilçesindeki bir konferans salonunda düzenlenen iftar yemeğiyle kutlandı. Programa Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacıoğlu, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla başladı.



İftar yemeği sonrası açılış konuşması yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Diyarbakır’ın fethedilişinin 1380. yılında Diyarbakır’da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Kınık, “Geçen sene 23 milyon insana ulaşabildik, bu yılki hedefimiz daha yukarıda ve sadece Ramazan ayında hedefimiz 14 milyon insana ulaşmak. Bugün memleketimizin her bir köşesinde tıpkı bu güzel sofralar olduğu gibi sofralar kuruluyor. Gönüldaşlarımız, muhtarlarımız, yetim ve hemşirelerimizle birlikte iftar yapıyoruz.İftar sofralarının beraber kurulmasının başka bir bereketi var. Ramazan ayı zaten iklim olarak barışın yaygınlaştığı bir iklim. Birde paylaşarak, birlikte olarak bereketlendirmiş oluyoruz. Sadece ülkemizde değil bugün Kızılaycılar bu toprakların kıymetlerini 38 farklı ülkeye taşıyorlar, 38 farklı ülkede Kızılaycılar savaşların, afetlerin, yoksulluğun bulunduğu coğrafyalarda kardeşlerimize dünyanın mazlumlarına yardım götürüyorlar. Bu sofralardan desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli bağışçılarımıza, bu sofraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olmasında çalışan Kızılay’ın kıymetli yönetici, gönüllü, kadın kolları, gençlik kollarının kıymetli gönüllülerine ve siz değerli hemşirelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Kızılay sizlerle anlamlı sizlerle büyük, desteklerinizi esirgemeyin” dedi.



“Diyarbakır’a yapacağımız çok hizmetler olacak”


Diyarbakır’da birçok projelerinin olduğunu aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 5 bin kişilik kapasiteli aş evi müjdesi verdi. Kınık, “İnşallah en kısa zamanda günlük kapasitesi 5 bin civarında olan bir aşevimizi burada faaliyete sokacağız. Onun dışında Diyarbakır’da Sosyal Yardım, Affet Lojistik ve Kan Operasyon Merkezi ve bunların yanında özellikle bölgedeki işsizliğin yok edilmesine toplumun güçlendirilmesine ve şenlendirilmesine yönelik birçok katılım, finans modeli ile Sosyal Girişimcilik Programını inşallah en yakın zamanda faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Amacımız geride muhtaç bir tek insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan yardıma muhtaç olmadığı, bir onurlu vatandaşlık sağlamak” diye konuştu.


Program hikayelerin anlatımı sonrası sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:00
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