0553 313 94 23

Kızılay’dan anlamlı yardım

.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:51
Kızılay’dan anlamlı yardım

Türk Kızılay’ı Menteşe Şubesi Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen kıyafetleri Muğla E Tipi Kapalı Ceazevi


ile Açık Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülere ulaştırdı.


Türk Kızılay’ı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz,Türk Kızılay’ın amacının her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak olduğuna işaret ederek, “Türk Kızılayı Genel Merkezimiz tarafından gönderilen kıyafetleri Muğla Cumhuriyet Başsavcımız İlyas Yavuz’la yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Muğla E Tipi Kapalı Ceazevi ile Açık Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülere ulaştırdık.Bu süreçteki destekleri için Başsavcımıza ve cezaevi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Türk Kızılay’ı olarak amacımız insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmektir. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmaya devam edecektir” dedi.



Türk Kızılay’ı Menteşe Şube Başkanı Gürbüz; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay’ının dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzattığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Türk Kızılay’ı sadece Muğla’da değil. Türkiye’nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Her geçen gün insani yardım alanında yürüttüğü yardım çalışmaları ile kapasitesini arttıran Türk Kızılay’ı insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelmiştir. Türk Kızılay’ı son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.Türk Kızılayı, Filistin, Sudan, Endonezya, Sri Lanka, Kırgızistan, Kosova, Somali, Pakistan gibi ülkelerde insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra pek çok kalıcı refaha yönelik çalışmalara imza atmıştır. İhtiyaç sahibi ülkelerdeki projelerini konut, okul, toplum merkezi, ibadethane, kamu tesisleri inşası, geçim kaynaklarının temini ve desteklenmesi, sağlık, eğitim, sosyal yardım, tarım ve sulama gibi alanlarda yoğunlaşmıştır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Alzheimer ve Demans Hastalıklarının Tanı ve Bakımı, Manevi Moral ve Motivasyonu” Protokolü İmzalandı
    1. “Alzheimer ve Demans Hastalıklarının..
    2. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    3. Kanserde erken müdahale başarıyı..
    4. "Rejim İdlib'de silahsızlanma..
    5. Savaş, projelerini açıkladı
    6. Başkan Tarhan’dan, ‘çöpler..
    7. "28 Şubat milletin iradesi ve..
    8. Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk,..
    9. Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması
    10. Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini..
    11. Türkiye-Birleşik Krallık Yükseköğretim..
    12. Merkez Bankası toplam rezervleri..
    13. "Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını..
    14. TFF'nin yeni Başkanı Hüsnü Güreli..
    15. OKA Dönem Başkanı Varol: "Buzağı Can..
    16. "Ham kürkte ÖTV'nin kalkması kıymetli..
    17. Yaralı yavru kediye sahip çıkıldı
    18. Bariyerlere çarpan otomobildeki emekli..
    19. Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü..
    20. Şampiyon sporculardan Jandarma Komando..
    21. "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini..
    22. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    23. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    24. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    25. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    26. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    27. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    29. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    30. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."