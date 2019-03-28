0553 313 94 23

Kızılay’a MYO Genç Kızılay Grubu öğrencilerinden tam destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kızılay Çaycuma Temsilciliği, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ve BEÜ Çaycuma Meslek Yüksek Okulu (MYO) Genç Kızılay Grubu öğrencileri ile hep beraber kan bağış kampanyası düzenlendi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:06
Kızılay’a MYO Genç Kızılay Grubu öğrencilerinden tam destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kızılay Çaycuma Temsilciliği, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ve BEÜ Çaycuma Meslek Yüksek Okulu (MYO) Genç Kızılay Grubu öğrencileri ile hep beraber kan bağış kampanyası düzenlendi.


Atatürk heykeli önünde kurulan Kızılay çadırında gün boyu 73 ünite kan bağışlandığını açıklayan Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez; “Zonguldak Kızılay Kan Merkezimize, Çaycuma MYO Genç Kızılay Grubu arkadaşlarımıza,  Çaycuma Kızılay şubesi arkadaşlarımıza ve tabi ki bizlere her zaman destek olan Çaycumalı hemşehrilerimize hasta ve hasta yakınları adına sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Pehlivan’dan seçim güvenlik tedbirleri açıklaması
    1. Vali Pehlivan’dan seçim güvenlik..
    2. Beşiktaş Belediyesi ile DİSK/ Genel İş..
    3. Trabzonsporlu Novak'ın arka uyluk..
    4. Cübbeli Ahmet Hoca 31 Mart seçimleri..
    5. Miniklerden ‘Yaşasın Tiyatro’ etkinliği
    6. KMÜ’de, yöresel yemek yarışması..
    7. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. Yeni evlendiği eşini öldürdü: 7 yıl 13..
    10. En fazla kaybettiren BES fonları
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    12. Eskişehir’de cinayet davasında karar
    13. Türk lise öğrencileri New York’ta iki..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazarlık..
    15. Erzurum İHA Bölge Müdürü Türkez’den..
    16. En fazla kazandıran BES fonları
    17. BES fonu istatistikleri
    18. Şampiyon sporculardan Vali Taşbilek’e..
    19. Kategorilerine göre en fazla..
    20. 71 suçtan aranan kişi yakalandı
    21. Bankacılık sektörünün toplam kredi..
    22. Bölgesel İstişare Toplantısı’na GTO..
    23. Metin Topuz'un yargılandığı dava
    24. Malezya ABD’nin Golan Tepeleri..
    25. Kategorilerine göre en fazla..
    26. Üniversiteden kışlaya kitap desteği
    27. Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu
    28. NEÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği
    29. Ünlü iş adamından şahitlik ettiği..
    30. Kurum müdürleri Başkan Kutlu ile bir..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!