Kızılay’a bağışçı sayısı her geçen gün artıyor

Türk Kızılayı Kan bağış otobüsü, hayat kurtarmak için kan bağışı yapmak isteyen duyarlı vatandaşlarla doluyor.

Kan hayat kurtarmak için belki de en önemli köprülerde bir tanesi. Her insanın bir gün ihtiyaç duyabileceği kanın bilincinde olan duyarlı vatandaşların bağışladığı kanlar ile kana ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmaya çalışıyor.

Düzce Valiliği önünde hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri içinde kurulu olan Türk Kızılayı kan bağış otobüsü de Düzce’de duyarlı vatandaşlardan kan bağışlarını almaya devam ediyor. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlarda kanlarını vererek bir gün kendilerine de lazım olur düşüncesi ile bağış yapabiliyorlar. Bu hassas konuya dikkat çekmek isteyen gazetecilerde zaman zaman kan bağışı yaparak, kan vermenin önemini göstermeye çalışıyorlar.

Düzce’de görev yapan İhlas Haber Ajansı Düzce Büro Şefi Ali Yıldız’da örnek olmak için kan verdi. Kan vermenin insani bir duygu olduğunu belirten Yıldız, biz gazeteciler her gün bir olaya gidiyor, kanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bende kan bağışı ile hem ihtiyacı olan birisine yardımcı hem de sağlıklı olmak için her 6 ayda bir kan veriyorum” dedi.

Kan bağışlayan duyarlı vatandaşlar ise; “Kan vermek ve insanlara faydası olduğunu bilmek çok güzel. Verdiğimiz kan, birilerinin işine yaradığında bunun hazzı da bambaşka. Hem kanımız birisine verildiğinde mesaj olarak geliyor. Buda tarifi imkansız mutluluk veriyor” diyerek kan bağışının önemine dikkat çektiler.