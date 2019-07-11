Kızılay’a ağaç takviyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Kızılay Sakarya Caddesi’nde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında, çalışma yapılan alanda yeni ağaçlar dikildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yenileme çalışmalarının başladığı Sakarya Yaya Bölgesi ile yenileme projesinin devamında yapılacak Yüksel Yaya Bölgesi, Konur ve Karanfil sokakların da eski mevcut yeşil dokusunun korunmasının yanı sıra yeni ağaçlar takviye edeceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Kızılay Sakarya Caddesi’nde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında, çalışma yapılan alana ağaçlar dikildi. Yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, baştan aşağı yenilenecek Sakarya Yaya Bölgesi, Yüksel Yaya Bölgesi, Konur ve Karanfil sokakların yepyeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Ankara’nın merkezinde yayalar tarafından en çok kullanılan bölgeleri tamamen yenileme çalışmalarının başladığı belirten Taşdelen, kısa süre sonra bölgenin eskisinden çok daha güzel ve yayaların kullanımına uygun hale getirileceğini söyledi.

Çankaya’nın, Ankara’nın en yeşil ilçesi olduğunu ve her geçen gün yeşil dokuyu artırdıklarını belirten Taşdelen, yenileme çalışmalarının başladığı Sakarya Yaya Bölgesi ile yenileme projesinin devamında yapılacak Yüksel Yaya Bölgesi, Konur ve Karanfil Sokakların da eski mevcut yeşil dokusunun korunmasının yanı sıra yeni ağaçlarla takviye edileceğini kaydetti.

Ankaralıların yıllardır bildiği bu alanların yeni dikilen ağaçlarla çok daha yeşil olacağına vurgu yapan Alper Taşdelen, Sakarya Caddesi’nde mevcut olan 26 ağaca 56 tane de Çankaya Belediyesinin ekleyeceğini ve Sakarya Caddesi’nde yeşil dokunun yaklaşık 3 kat artırılacağını söyledi. Yüksel Yaya Bölgesi, Konur ve Karanfil Sokaklarda mevcutta 92 ağaç bulunduğunu ifade eden Taşdelen, yenileme çalışmaları sırasında Çankaya Belediyesince bu bölgelere de 40 yeni ağaç dikileceğini belirtti.