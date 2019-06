Kızılay Yüksekova Şubesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verdi

Türk Kızılay’ı Yüksekova Şubesi, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi’nin bahçesinde günlük 500 kişiye iftar yemeği verdi.

Türk Kızılay’ı Yüksekova Şubesi, genel merkezin doğrultusundaSelahaddin Eyyubi Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar programına, ilçede günlük 500 kişiye açık havada yemek verildi. Kültür merkezinin bahçesinde boydan boya bırakılan masalarla özel yapılan yemeklerle, gönül bağını yükseltmek için, ilçede yaşayan ve durumu iyi olmayan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini yaşadılar. Kızılay Yüksekova Şube başkanlığın bünyesinde, günlük 500 kişiye dağıtan yemekleri özellikle gönüllü çalışanları büyük hizmet vererek vatandaşlarla birlikte oldular.

“İyilik her yere ulaşsın” diyen Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, Kızılay Yüksekova Şube başkanlığımız olarak genel merkezimizin planlamaları ve onayları doğrultusunda Ramazan ayı münasebeti ile çeşitli organizasyonlara iştirak ettiğimiz güzel Kızılay’ımızın hedefleri doğrultusunda ilkelerinden taviz vermeden ‘iyilik her yere ulaşsın’ sloganı ile ırk, din, dil ayrımı yapmaksızın her kesime ulaşma gayesindedir. Biz Yüksekova şubesi olarak ta bu programa bağlı kalarak günlük 500 kişilik iftar yemeği hazırlanılmış halka açık şekilde sunulmuştur. Ayrıca bazı öğrenci yurt ve kurslarımız da yemek verilmiştir. Yine genel merkezimizin desteği ile Ramazan programları çerçevesinde ihtiyaç sahipleri 300 aileye gıda koli, 200 aileye 100 TL’lik alış veriş kartları dağıtılmıştır. 2 binden den fazla kişiye giyim giydirilmiştir” dedi.

Kızılay ailesine de seslenen Göksal, “Değerli Kızılay ailesi,gönüldaşlarımız. Yoğun geçen Ramazan ayı ile beraber gerçekleştirdiğimiz iftar programında halkımız ile beraber bir ilki yaşayarak yeni heyecan, yeni sevinç ve tecrübe edindik. Öncelikle bir kusurumuz varsa af ola diyorum. Amacımız ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. Toplumsal yargıları yumuşatmaktır. Beraberliği bir sofrada yaşatmaktı. Az da olsa bu sağladıysak ne mutlu bizlere. Buradan emeği geçen tüm abilerimiz, kardeşlerimize ve dostlarımıza teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Bu vesile bir ömrümüzün Ramazan olması dileği ile kandiliniz mübarek olsun” şeklinde konuştu.