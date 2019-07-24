Kızılay yönetiminden Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kızılay Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Haşim Çakmak ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kızılay Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gürkanİ “Kızılay, Malatya’mız ve ülkemiz açısından büyük bir yardım kuruluşudur. Osmanlı döneminde ‘Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti’ adıyla başlayıp, günümüzde Kızılay olarak devam eden bu kuruluşumuz, her daim afet, deprem, sel gibi felaketlerde hep yanımızda olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın özellikle Vagon Fabrikasının tekrar ayağa kaldırılması noktasındaki girişimlerini takdir ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Vagon Fabrikamız, kendi haline terk edilmiş, ölü bir yatırım halinde miadını bekleyen bir durumdaydı. Sağ olsun Kızılay Başkanımızburayı istedi. Vagon Fabrikasının prefabrik yapı üretme noktasında değerlendirmeler yapıldı” şeklinde konuştu.

Gürkan, “Sizler yapılan bu çalışmaları bizzat yerinde inceleyeceksiniz. Yapacağınız incelemenin yatırım açısından çok verimli olacağına inanıyorum. Bu yatırım sadece Malatya’ya değil üretim mekanizması ve istihdam oluşturulması noktasında ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Üretilen prefabrik ev parçaları ve yapı parçalarının yurtdışına da ihraç edileceği şeklinde bir projenizin olduğunu biliyorum. İnşallah hem Malatya’mıza hem de ülkemize faydalı bir yatırım olacaktır” diye konuştu.