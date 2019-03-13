Kızılay yaşlı kadına sahip çıktı
Düzce’de barakada yaşayan yaşlı kadına Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından prefabrik ev yardımı yapıldı.13 Mart 2019 Çarşamba 11:34
DÜZCE(İHA) – Düzce’de barakada yaşayan yaşlı kadına Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından prefabrik ev yardımında bulundu.
Düzce’nin Ağa Mahallesinde barakada kalan yaşlı kadına yardım eli Kızılay tarafından uzandı. Kızılay Düzce şubesi tarafından yaşlı kadının kalması için prefabrik ev getirildi. Şube Yöneticileri İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin ve Mine Met ihtiyaç sahibi teyzeyi yeni yaşam alanında ziyaret ettiler.
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