Kızılay Van Şube Başkanlığına Demiroğlu seçildi
Kızılay Van Şube Başkanlığına M.17 Şubat 2019 Pazar 16:30
Kızılay Van Şube Başkanlığına M. Uğur Demiroğlu seçildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunması ve açılış konuşmalarının ardında tek liste halinde gidilen kongrede M. Uğur Demiroğlu başkan seçildi.
Seçimin ardından Kızılayda uzun yıllar hizmet yapanlara madalya ve plaket verildi.
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