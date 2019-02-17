Kızılay Van Şube Başkanlığına Demiroğlu seçildi Kızılay Van Şube Başkanlığına M.

Kızılay Van Şube Başkanlığına M. Uğur Demiroğlu seçildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunması ve açılış konuşmalarının ardında tek liste halinde gidilen kongrede M. Uğur Demiroğlu başkan seçildi.

Seçimin ardından Kızılayda uzun yıllar hizmet yapanlara madalya ve plaket verildi.

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