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"Kızılay taksicilere kapatılamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Belediyecilikten hiç nasibini almamış, dünyadan haberi olmayan ve belediyecilik nedir bilmeyenler Kızılay'ı taksicilere kapatmaktan bahsediyor, asla böyle bir şey olamaz"

05 Mart 2019 Salı 23:17
"Kızılay taksicilere kapatılamaz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilik nedir bilmeyenler Kızılay'ı taksicilere kapatmaktan bahsediyor, asla böyle bir şey olamaz." dedi.

Özhaseki, Memur-Sen Genel Merkezini ziyaretinde Genel Başkan Ali Yalçın ve üyelerle görüşerek, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemleri hatırlatarak, belediyeler konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğunu ifade eden Özhaseki, destek istedi.

- Esnaf ziyareti

Mehmet Özhaseki, daha sonra Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Altınpark'ta düzenlenen "Esnaf Buluşması" programına katıldı.

Babasının ve dedesinin de esnaf olduğunu hatırlatan Özhaseki, "O kültürle büyüdük, o ortamı çok şükür iyi biliyoruz. Bizim esnaflık kültürümüzün temelinde Ahi Evran Hazretlerinin göçmen kabilelerine meslek öğretmesi var ama bir taraftan da mesleğimizin edebini, adabını öğretmesi var." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, esnafın görüşü ve rızası olmadan hiçbir şeyin altına imza atmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu 'C' plaka meselesi, zamanında ihale edilmiş ama ihtiyaç olmadığı öyle belli ki ortalık karışmış. Bir daha bundan sonra böyle bir şey olmayacak, bundan endişeniz olmasın. İkinci bir konu arada sağda solda duyuyorum. Belediyecilikten hiç nasibini almamış, dünyadan haberi olmayan ve belediyecilik nedir bilmeyenler Kızılay'ı taksicilere kapatmaktan bahsediyor, asla böyle bir şey olamaz. Bundan herkes emin olsun. Kızılay'da orada tabii ki bir taraftan otobüsler hizmet edecek ama millete de hizmete edecek taksici kardeşlerimize orası devamlı açık kalacak, siz bunu bilin."

- Özhaseki, MHP'liler ile buluştu

Özhaseki, MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe de katıldı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin önemine değinen Özhaseki, seçimi kazanması halinde ilk icraatının MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in adını bir kültür merkezine vermek olacağını dile getirdi.

Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ve partililer katıldı.



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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:17
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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