0553 313 94 23

Kızılay şubeleri iyilik için bir arada

Türk Kızılayı’nın her yıl düzenlediği, ‘‘Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi’’ gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 10:18
Kızılay şubeleri iyilik için bir arada

Türk Kızılayı’nın her yıl düzenlediği, ‘‘Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi’’ gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay’ın 2030 yılı stratejik hedefleri kapsamında, şubelerin kendileriyle ve biribirleriyle ‘iyilik’ için yarışmaları gerektiğinin altını çizdi.


Türk Kızılayı’nın Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Eğitimde, Türk Kızılayı’nın milli vizyonu, 2030 Yılı Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun stratejileri ve Kızılay’ın şubelerdeki faaliyetlerini geliştirmek adına hazırladığı hedefleri anlatıldı.


Şube Yöneticileri ile 2019 yılı Türk Kızılayı Kurban Kampanyası hazırlıklarının planlarının da paylaşıldığı eğitime Genç Kızılay Yöneticileri ve üyeleri de katılım gösterdi.



"İyilikte, kendimizle ve birbirimizle yarışmalıyız"


Tüm birimleriyle, ülke ve dünya genelinde çok yönlü faaliyetler gerçekleştiren Kızılay’ın ihtiyaç sahipleri ve bağışçılarla doğrudan temas kuran şubelerinin, uzun ve kısa vadeli hedeflerinin anlatıldığı eğitimin açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay’ın 2030 yılı stratejik hedeflerine vurgu yaptı. Şubelerin kendileriyle ve biribirleriyle ‘iyilik’ için yarışmaları gerektiğinin altını çizen Saygılı, “2030 yılı stratejik hedefler doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de yüksek çaba gösterilmeli. Şubelerimiz birbiriyle ve kendileriyle ‘iyilikte’ yarışmalı.Bunun için tüm paydaşlarımızı harekete geçirmeli, insanları iyilik yapmaya, yardımlaşmaya özendirmeliyiz. Teknolojik değişim ve dönüşümleri de iyi kullanmalı, hedefimiz ve misyonumuz dahilinde insanların ihtiyaçlarına cevap veren şubeler olmalıyız” dedi.



"Kızılay birlik ve beraberlikle gücünü arttıracaktır"


2019 Şube ve Temsilcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi’nde konuşma yapan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ise tüm şubelere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Gayrimenkul bağışçısı kazanımının Kızılay’ın faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemine de vurgu yapan Cengiz Koç, “Birlik içerisinde hareket etmek Kızılay’ı güçlendirecektir. Paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde, daha anlamlı, daha etkili çalışmalar ortaya çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


2019 yılının ilk eğitiminin gerçekleştirildiği programa Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep illerinden 29 şubenin Yönetim Kurulu Başkanları, üyeleri ve personelleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlardan derin araştırma! Titreme nedeni ortaya çıktı
    1. Uzmanlardan derin araştırma! Titreme..
    2. Albaraka Türk’ten örnek proje: Ustalar..
    3. Trump ile Kim "silahsızlandırılmış..
    4. "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    5. GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da..
    6. Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert..
    7. İsfanbul ile yüzler gülecek
    8. "Irak'a istikrar ve güvenliğin..
    9. Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde
    10. Venezuelalı temsilciler Barbados'da..
    11. Supercam’le evler ve ofisler daha..
    12. Venezuela'da flaş karar! Serbest..
    13. Shkupi Teknik Direktörü Ümit Karan,..
    14. 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı..
    15. Polise düğününde meslektaşlarından..
    16. Alternatif turizm Kastamonu’da masaya..
    17. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    18. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    19. Trump: Kim'le birbirimize saygı..
    20. Kızılay şubeleri iyilik için bir arada
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı